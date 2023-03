SPD-Frauen wollen Freier bestrafen „Das Prostitutionsgesetz ist gescheitert“

Noichl Wir haben es weltweit mit dem Phänomen des „last girls first“ zu tun. Die letzten einer Gemeinschaft sind immer und überall die ersten in der Prostitution. Wer in einer Gesellschaft besonders benachteiligt ist, wer aus der untersten Kaste in Indien stammt, wer in Kenia seinen Mann verloren hat, wer nur mit drei Tüten vor dem Krieg flüchtet, der landet oft in der Prostitution. Wir haben massive Hinweise bekommen, dass sich viele Männer um Ukrainerinnen bemühten, ihnen eine Unterkunft versprachen und dabei als Menschenhändler nur eines im Sinn hatten: Sie in die Prostitution zu bringen. Deshalb gab es zu Recht sehr schnell die Zettel in den Bahnhöfen auf Ukrainisch, die Frauen davor warnten, solchen Versprechungen zu folgen.