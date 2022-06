Nach Berliner Todesfahrt : SPD offen für bundesweites Programm zur Amok-Früherkennung

Blumen liegen vor der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin, wo ein Autofahrer am Mittwoch in eine Menschenmenge gefahren war. Foto: dpa/Christoph Soeder

Berlin Eine Frau ist tot, mehr als 30 Menschen sind verletzt. Der Autofahrer ist in der Psychiatrie untergebracht. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft zur Berliner Todesfahrt gehen weiter. Ein Projekt aus NRW könnte helfen, künftige Taten zu verhindern.

Hintergrund der neuen Debatte ist die Todesfahrt eines 29-Jährigen in Berlin, der am Mittwoch mit seinem Kleinwagen eine Frau tötete und insgesamt mehr als 30 Menschen verletzte – einige von ihnen lebensbedrohlich. Der 29 Jahre alte Fahrer hat bislang keine Angaben zur Tat gemacht. Er befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft in einem psychiatrischen Krankenhaus. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hat eine psychische Erkrankung des Mannes zu der Todesfahrt geführt. Er war bereits wegen mehrerer Delikte polizeibekannt, zudem war er zuvor mehrfach psychologisch auffällig geworden.

Der für Innenpolitik zuständige SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese sagte dazu auf Anfrage: „Anschläge und Amokfahrten wie am Mittwoch in Berlin kosten jedes Jahr zahlreiche Menschenleben und bringen den Opfern und den Hinterbliebenen unendlich viel Leid. Unser Ziel muss es sein, diese Art von Anschlägen im Vorfeld so gut wie es geht zu verhindern.“ Die Früherkennung von potenziellen Amokläufern und Attentätern müsse ganz oben auf der Agenda stehen. Das Periskop-Konzept, das auf der Innenministerkonferenz im Dezember 2021 vorgestellt wurde, begrüße er daher grundsätzlich. „Es kann neben anderen Maßnahmen ein gutes und effektives Instrument sein, um potenzielle Amokläufer und Attentäter im Vorfeld identifizieren zu können – vielleicht auch bundesweit“, sagte Wiese. Auch er will auf den Abschlussbericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe warten.