Russischer Angriffskrieg : SPD setzt auf Diplomatie - „Keine rote Linie“ für Panzer

SPD-Bundestagsfraktionschef Rolf Mützenich bei der Klausur in Berlin. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Berlin Soll die Ukraine deutsche Leopard-Panzer bekommen? Die SPD-Fraktion will bei ihrer Klausur andere Akzente setzen. Im Entwurf für ein Positionspapier taucht das Wort Panzer nicht auf. Der Fokus: Diplomatie.

Die SPD im Bundestag setzt auf diplomatische Initiativen, um zu einem Friedensschluss zwischen Russland und der Ukraine zu kommen. „Denn wir wissen: Kriege werden in der Regel nicht auf dem Schlachtfeld beendet“, heißt es in einem Entwurf für ein Positionspapier der größten Regierungsfraktion, das auf der heute beginnenden Jahresauftakt-Klausur beschlossen werden soll.

Zu Beginn der zweitägigen Beratungen bekannte sich Fraktionschef Rolf Mützenich aber auch zur weiteren militärischen Unterstützung der Ukraine - und schloss die Lieferung von Kampfpanzern nicht grundsätzlich aus. „Es gibt keine roten Linien“, sagte Mützenich zu der Panzer-Debatte. Man werde sich da eng mit den Bündnispartnern abstimmen. Die Ukraine müsse das bekommen, „was für das Selbstverteidigungsrecht wichtig ist“. Gleichzeitig dürfe Deutschland aber nicht in den Krieg verwickelt werden.

Lambrecht zu Kampfpanzern: „Diese Entscheidung ist nicht getroffen“

Polen hatte sich am Mittwoch bereit erklärt, zusammen mit Bündnispartnern Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 in die Ukraine zu liefern. Deutschland hat der Ukraine bisher nur die leichteren und weniger schlagkräftigen Schützenpanzer vom Typ Marder zugesichert. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) bekräftigte bei einem Truppenbesuch im sächsischen Marienberg, dass eine Kampfpanzer-Lieferung derzeit nicht auf der Tagesordnung stehe. „Diese Entscheidung ist nicht getroffen. Und deswegen stellt sich diese Frage auch darüber hinaus nicht.“

Kein Platz für Panzer im SPD-Positionspapier

In dem Entwurf für das SPD-Positionspapier kommt das Wort Panzer nicht ein einziges Mal vor. Es wird lediglich darauf verwiesen, dass Deutschland der Ukraine bereits „im großen Umfang“ Ausrüstung und Waffen geliefert habe. Stattdessen gibt es eine ausführliche Passage zu diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Krieges.

„Wir müssen weiterhin jeden Versuch unternehmen, Russland zum Rückzug zu bewegen und gegenüber Russland eine ehrliche Bereitschaft zu einem gerechten Friedensschluss einfordern“, heißt es in dem neunseitigen Entwurf. Es wird darauf verwiesen, dass in „kleinen Teilbereichen“ Verhandlungserfolge mit Russland erzielt werden konnten, zum Beispiel beim Gefangenenaustausch oder beim Getreideexport über das Schwarze Meer. Es gelte, auf diesen Ansätzen aufzubauen, etwa im Bereich der Rüstungskontrolle.

Ukrainische Regierung sieht keinen Sinn in Verhandlungen

Die ukrainische Regierung steht diplomatischen Initiativen skeptisch gegenüber. Sie sieht keinen Sinn in Verhandlungen mit Russland, solange nicht alle Truppen von ihrem Staatsgebiet abgezogen sind - einschließlich der bereits 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim.

Die Russland-Politik der SPD vor dem Ukraine-Krieg war in den vergangenen Monaten scharf kritisiert worden. Im Wahlprogramm der SPD von 2021 steht noch der Satz: „Frieden in Europa kann es nicht gegen, sondern nur mit Russland geben.“ Nun will die Partei ihre Haltung neu definieren. Beim Parteitag Ende 2023 soll ein neues außen- und sicherheitspolitisches Konzept beschlossen werden.