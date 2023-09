SPD-Spitzenkandidatin Barley will es noch einmal wissen

„Ich fühle mich als Europäerin“, sagt die SPD-Politikerin, die einen britischen Redakteur und eine deutsche Ärztin als Eltern hat, in Deutschland und Frankreich studierte, in Köln aufwuchs und in Trier zu Hause ist. Von ihrem Heimatdorf an der Mosel kann sie bequem auf eine deutsch-französisch-luxemburgische Radtour gehen. Ihre berufliche Tour führte über Stationen als Mitarbeiterin beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, Richterin in Trier, Justiz-Referentin in der Landesregierung in Mainz, SPD-Generalsekretärin, Abgeordnete, Familien- und Justizministerin in Berlin 2019 nach Brüssel und Luxemburg, wo sie eine von 14 EU-Vizepräsidentinnen wurde.