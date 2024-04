Geheimdienst-Vorwürfe Spionage-Affäre: AfD droht Wahlkrampf

Bis in hohe Parteikreise zuckten Vertreter mit den Schultern. Klar ist, dass sich die beiden Parteichefs Alice Weidel und Tino Chrupalla am Samstag beim Wahlkampfauftakt der AfD in Donaueschingen nicht Seite an Seite mit Krah blicken lassen werden. Der Sachse ist entgegen der ursprünglichen Planung nicht dabei. „Um den Wahlkampf sowie das Ansehen der Partei nicht zu belasten“, wie Weidel und Chrupalla mitgeteilt hatten. Was danach kommt, ist offen.