Geheimdienst-Vorwürfe Spionage-Affäre: AfD-Wahlkampf zunächst ohne Krah

Sehr freundlich, konstruktiv, aber der Sache angemessen ernst sei das Gespräch mit den beiden Parteichefs gewesen, erklärt er. Beim Wahlkampfauftakt am Samstag in Donaueschingen werde er nicht dabei sein. „Wenn Sie jetzt aber glauben, das sei das Ende meiner Spitzenkandidatur, dann muss ich Sie enttäuschen. Ich bin und bleibe Spitzenkandidat.“ Andere Auftritte werde er wahrnehmen. Von seinem Mitarbeiter, der wegen mutmaßlicher Spionage für China inzwischen in Untersuchungshaft sitzt, wolle er sich noch heute trennen, kündigt er an.