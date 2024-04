Geheimdienste Spionage für China? Drei Deutsche festgenommen

Die Bundesregierung wertet die Festnahme als Erfolg. „Der im aktuellen Fall betroffene Bereich militärisch nutzbarer innovativer Technologien aus Deutschland ist ein besonders sensibler Bereich“, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums in Berlin. „Umso wichtiger ist es, hier der Spionage so konsequent zu begegnen und diese zu unterbinden, wie es in diesem Fall auch gelungen ist.“ Alles Weitere, weitere Verbindungen und Hintergründe, würden die Ermittlungen zeigen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts kündigte Austausch mit der chinesischen Seite zu dem Fall an. Für konkrete Ankündigungen sei es aber zu früh, sagte er auf die Frage nach einer Einbestellung des chinesischen Botschafters.