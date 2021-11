Regierungsbildung : Spitzenrunde verhandelt am Dienstag weiter über Ampel

Spitzenrunde verhandelt am Dienstag weiter über Ampel

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz kommt zu den Koalitionsverhandlungen in die Hamburger Landesvertretung in Berlin. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Berlin Die Spitzen der angestrebten Ampel-Koalition haben sich am Montag viel Zeit zur Lösung strittiger Punkte genommen. Weißer Rauch steigt aber noch nicht auf.

Die Spitzengespräche über eine Ampel-Koalition sollen am Dienstag fortgesetzt werden. Das kündigten mehrere Beteiligte am Montagabend nach mehr als neunstündigen Gesprächen an.