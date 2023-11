Sportwetten im Fußball Suchtbeauftragter fordert mehr Einschränkungen für Werbung

1,3 Millionen Menschen in Deutschland sind laut Blienert glücksspielsüchtig, mehr als drei Millionen spielen in einem riskanten Maße. Der Anteil an Sportwetten steige dabei an. Spielsucht sei eine Krankheit, die nicht nur die direkt Betroffenen, sondern auch deren Familien finanziell und auch sozial schädige. 2022 hätten Spieler in Deutschland 1,4 Milliarden Euro bei Sportwetten verloren. Dass gerade im Fußball immer mehr Wettanbieter werben, sieht Blienert kritisch. Zum einen, weil die Anbieter Gewinn aus dem Verlust der Spieler machen, zum anderen, weil so Suchtmittel normalisiert werden.