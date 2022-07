IW-Studie zur Macht der Ölkonzerne beim Sprit : Wo in Deutschland der Wettbewerb auf dem Tankstellenmarkt am wenigsten funktioniert

In vielen Regionen Deutschlands haben einige wenige Ölkonzerne an den Tankstellen eine marktbeherrschende Stellung. Foto: dpa/Carsten Koall

Exklusiv Berlin Hohe Spritpreise nerven die Autofahrer nicht erst seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Verantwortlich dafür ist auch der vielerorts geringe Wettbewerbsdruck: Wenige große Mineralölkonzerne beherrschen den Tankstellenmarkt – das ist kein Geheimnis. Doch wo genau in Deutschland die Marktmacht der Konzerne an den Zapfsäulen am größten ist, verrät jetzt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft.