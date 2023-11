Reform des Staatsbürgerschaftsrechts Union macht Stimmung gegen schnellere Einbürgerung

Die Union übte erneut massive Kritik an der Reform. „Unser Land steckt in einer schweren Migrationskrise und auf unseren Straßen wollen Judenfeinde das Kalifat ausrufen. Trotzdem will die Ampel den deutschen Pass viel großzügiger als bisher an Ausländer verteilen. Das passt hinten und vorne nicht zusammen“, sagte Unionsfraktionsvize Andrea Lindholz unserer Redaktion. „Nach dem Terror-Angriff der Hamas auf Israel hat sich auf unseren Straßen das erschreckende Ausmaß eines ,zugewanderten' Antisemitismus in unserem Land gezeigt", sagte Lindholz. „Wer es mit dem ‚Nie wieder‘ ernst meint, kann keine Einbürgerung von Antisemiten und Hamas-Unterstützern wollen. Die geplante Verkürzung der Einbürgerungsfristen auf bis zu drei Jahre ist angesichts dessen ein schwerer Fehler. In dieser kurzen Zeit ist kaum ein Integrationsprozess abgeschlossen, erst recht nicht, wenn es um tief sitzende Ressentiments wie Antisemitismus geht“, sagte die CDU-Politikerin. „Und auch die doppelte Staatsbürgerschaft für alle ist gerade mit Blick auf die aktuellen Ereignisse falsch. Sie bedeutet mehr Einfluss für ausländische Staaten in Deutschland, und sie hemmt eine eindeutige Hinwendung zu unseren Werten, wenn im Herkunftsstaat andere Werte gelten.“