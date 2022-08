Pläne der Bundesregierung : Städte schlagen Alarm wegen Ende der Kita-Sprachförderung

Berlin Die Milliardenförderung des Bundes für Qualitätsverbesserungen in den Kitas durch das sogenannte Gute-Kita-Gesetz läuft eigentlich zum Jahresende aus. Ein „Kita-Qualitätsgesetz“ der Ampel soll nun eine Anschlussfinanzierung sicherstellen. Doch bei Sprach-Kitas gibt es eine Lücke, die für Ärger sorgt.

Die Städte in Deutschland befürchten, dass sich die Sprachförderung in Kitas „dramatisch verschlechtern“ könnte. Grund dafür ist das Ende eines Bundesprogramms, mit dem die sogenannten Sprach-Kitas bislang gefördert wurden. Im Kita-Qualitätsgesetz, das an diesem Mittwoch vom Bundeskabinett verabschiedet werden soll, fehlt eine Anschlussfinanzierung für das Sprachprogramm. „Es ist eine gute Sache, wenn der Bund weiter Geld gibt, um die Qualität in Kitas zu stärken“, sagte Städtetagspräsident Markus Lewe unserer Redaktion „Aber der Gesetzentwurf lässt leider offen, wie es für die Sprach-Kitas und 7000 Sprachförderkräfte weitergeht. Die Städte befürchten, dass sich viele bewährte Fachkräfte für Sprachförderung beruflich neu orientieren“, sagte Lewe, der Bürgermeister der Stadt Münster ist.