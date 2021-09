Start der Impfaktionswoche : Impfbotschafter gesucht

Berlin Vor dem Start einer bundesweiten Impfaktionswoche hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an die Menschen appelliert, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Städte und Gemeinden fordern noch mehr Anstrengungen seitens der Politik - und haben einen interessanten Vorschlag.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Sonntag zum Start einer bundesweiten Aktionswoche zum Impfen aufgerufen. „Nie war es einfacher, eine Impfung zu bekommen. Nie ging es schneller“, sagte sie vor dem Start der Aktion an diesem Montag. Impfangebote werde es etwa bei den Freiwilligen Feuerwehren, in der Straßenbahn, am Rand von Fußballfeldern und in Moscheen geben. Jeder könne sich dann ohne Termin und kostenfrei impfen lassen. „Ich bitte Sie daher: schützen Sie sich selbst und andere. Lassen Sie sich impfen“, appelliert die Bundeskanzlerin. Die Impfaktionswoche dauert bis zum 19. September.