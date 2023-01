Forderung an Verkehrsminister Wissing : Kommunen wollen generell Tempo 30 einführen

Exklusiv Berlin Mehr Tempo 30-Zonen in den Kommunen, darüber wird schon seit Jahren debattiert. Der Städtetag macht nun Druck und fordert Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) zum Handeln will. Sollten Städte dies wollen, sollen sie generell Tempo 30 erlassen können.

Auf seiner Tagung in der vergangenen Woche in Chemnitz hatte der Städtetag eine entsprechende Resolution verabschiedet und den Bund aufgefordert, vom Bundestag längst beschlossene Empfehlungen umzusetzen für mehr Tempo 30. Auch die Verkehrsminister der Länder drängen schon länger darauf, „ohne Zeitverzug“, wie es in diversen Beschlüssen heißt, die Maßnahme für mehr Lärm- und Klimaschutz anzugehen. Zuletzt hatte das Bundesverkehrsministerium die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) mit einer Prüfung beauftragt, welche Folgen eine deutliche Ausdehnung von 30 Stundenkilometer im Straßenverkehr „für die Sicherheit, Leichtigkeit und Ordnung der Verkehrsabläufe hätte“, wie es in einem Bericht des Ministerium heißt. Die Ergebnisse will man nun offenbar abwarten.