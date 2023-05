Forderung nach mehr Hilfen Städte rüsten sich gegen Hitzewellen

In dem unserer Redaktion vorliegenden Papier wird betont, dass Kommunen wie Düsseldorf, Köln, Lüneburg, Leipzig oder Schwerin bereits umfangreiche Klimaanalysen angestellt und Anpassungsmaßnahmen ergriffen hätten – von mehr Verschattung, Dachbegrünung, Entsiegelung oder der Anlage von Wasserflächen. „In den letzten Jahren sind in den Städten in der kommunalen Hitzevorsorge erhebliche Anstrengungen unternommen worden“, heißt es in dem Papier. Insbesondere die Erwartungshaltung der Länder, dass Kommunen bis 2025 Hitzeaktionspläne erstellt haben müssten, „muss gedämpft werden“. Dafür seien erhebliche personelle sowie finanzielle Ressourcen notwendig. Ohne weitere Unterstützung auf Landes- und Bundesebene sei dies flächendeckend nicht realisierbar, so der Städtetag.