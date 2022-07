Drohender Gasmangel : Stark-Watzinger warnt vor Schulschließungen wegen Energiekrise

Berlin Überall in Deutschland soll wegen einer drohenden Gas-Unterversorgung Energie gespart werden. Die Bundesbildungsministerin will Beeinträchtigungen an Schulen vermeiden und lehnt Unterrichtsausfall ab.

Ein drohender Gasmangel darf nach Ansicht der Bundesbildungsministerin nicht dazu führen, dass der Unterricht eingeschränkt wird. „Ich habe mich schon in der Pandemie dafür stark gemacht, Bildungseinrichtungen zur kritischen Infrastruktur zu zählen“, sagte Bettina Stark-Watzinger (FDP) unserer Redaktion. „Auch jetzt sollte ein besonderes Augenmerk auf sie gelegt werden, damit es möglichst nicht zu Unterrichtseinschränkungen oder gar Unterrichtsausfall kommt“, so die Ministerin. Das sei die Lehre aus den pandemiebedingten Schulschließungen. „Sonstige Energiesparpotenziale sollten aber natürlich genutzt werden. Das ist ohnehin schon in vielen Schulen und Universitäten ein Thema“, so Stark-Watzinger.

Hintergrund der Debatte ist ein drohendes Ende der Gaslieferungen aus Russland über die Pipeline Nord Stream 1. Käme es dazu, würde eine folgenschwere Unterversorgung eintreten.