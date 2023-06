Vorbehalte bei SPD und Grünen Start-Up-Firmen: Finanzminister Christian Lindner will Steuerbelastung spürbar senken

Lindner hatte den Gesetzentwurf im April in die Ressortabstimmung gegeben, die aber nach wie vor noch nicht abgeschlossen werden konnte. Das Bundeskanzleramt und das Wirtschaftsministerium hätten Vorbehalte etwa wegen der geplanten starken Anhebung des Steuerfreibetrags für Mitarbeiter angemeldet, die sich an einem Start-Up-Unternehmen beteiligen, war aus Koalitionskreisen zu hören. Bisher liegt der Steuerfreibetrag für Mitarbeiter bei nur 1440 Euro pro Jahr. Lindner will aber an der Steigerung auf 5000 Euro festhalten, wie sein Sprecher erklärte. Nur so kann Deutschland aus Sicht des FDP-Chefs im Vergleich zu anderen Ländern seine nicht ausreichende Wettbewerbsfähigkeit in der internationalen Start-Up-Szene steigern.