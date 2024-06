NSU-Mordserie Steinmeier besucht Kölner Keupstraße 20 Jahre nach Anschlag

Die Gedenkfeier in der von türkischen Restaurants und Geschäften geprägten Keupstraße verzögerte sich am Sonntag wegen einer Sicherheitsüberprüfung um mehr als eine Stunde. Ein Sprengstoffhund hatte an einem Hydranten angeschlagen, sagte ein Polizeisprecher. Der Bereich sei daraufhin abgesperrt worden. Bei einer Überprüfung sei aber nichts gefunden worden. Zu der Gedenkfeier kamen auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), in dessen Wahlkreis sich die Keupstraße befindet.