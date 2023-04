Bundespräsident Steinmeier in Warschau „Ich bitte um Vergebung“

Der Bundespräsident befindet sich bei der Gedenkveranstaltung in Begleitung der Präsidenten Polens und Israels, Andrzej Duda und Izchak Herzog. Steinmeier bedankt sich für die Versöhnung beider Staaten mit den einstigen Tätern. Diese sei ein „unendlich kostbares Geschenk“, sagt Steinmeier am Denkmal der Helden des Ghettos in der polnischen Hauptstadt, an dem einst der ehemalige Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) niederkniete. Es ist ein prägender Ort für die deutsch-polnische Aussöhnung. „Ein Geschenk, das wir nicht erwarten konnten und nicht erwarten durften“, so Steinmeier. Und weiter: „Wir müssen und wir wollen das Wunderwerk der Versöhnung bewahren und in die Zukunft führen.“