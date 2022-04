Bundespräsident : Steinmeier fordert Konsequenzen für „Verbrechen“ in Ukraine

Steinmeier fordert Konsequenzen für „Verbrechen“ in Ukraine

Berlin/Helsinki Bundespräsident Steimeier fordert wegen der Verbrechen gegen Zivilisten in der Ukraine rechtliche Konsequenzen für alle Beteiligten. Bei seiner Helsinki-Stippvisite richtet er sich direkt an den Kreml-Chef.

Angesichts der Verbrechen gegen Zivilisten in der Ukraine fordert Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rechtliche Konsequenzen für alle Beteiligten.

„Habe nochh auf eine Rest Rationalität von Putin gehofft“

Steinmeier betonte, vom Krieg in der Ukraine überrascht worden zu sein. „Ich bin Zeuge gewesen der Veränderung der russischen Politik, aber ehrlich gesagt: Ich habe noch auf einen Rest Rationalität von Wladimir Putin gehofft.“

Bundespräsident zu Besuch in Finnland

Wähernd seiner heutigern Stippvisite Steimeier Finnland die deutsche Unterstützung im Fall eines Antrags auf Aufnahme in die Nato zugesagt. „Wir haben keine Ratschläge zu erteilen. Über seinen Weg entscheidet Finnland nur alleine und nur selbst“, sagte er in Helsinki nach einem Treffen mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö. „Welche Entscheidung Finnland auch immer fällt: Ihr könnt jedenfalls sicher sein über deutschen Rückhalt.“

Finnland ist das EU-Land mit der mit Abstand längsten Grenze zu Russland. Es ist kein Nato-Mitglied, wie das benachbarte Schweden aber enger Partner des Bündnisses. Der russische Einmarsch in die Ukraine hat sowohl in Finnland als auch in Schweden zu einer umfassenden Debatte über einen möglichen Beitritt zur Nato geführt.