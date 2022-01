Corona-Maßnahmen : Steinmeier: Gefahr durch gewaltsame Corona-Proteste

Berlin Seit Monaten nehmen die Proteste gegen die Corona-Politik von Bund und Ländern zu - und oft wird dabei Recht und Gesetz gebrochen. Das sei alles andere als harmlos, warnt der Bundespräsident.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht in den gewaltsamen Protesten gegen die staatliche Corona-Politik eine Gefahr für den sozialen Frieden in Deutschland.

In der Gesprächsrunde zum Thema „Hass und Gewalt in den Zeiten der Pandemie“ warnte das Staatsoberhaupt vor einer Verharmlosung der Vorgänge. „Die Gefahr ist real, und sie ist konkret.“ Hygieneregeln und Corona-Auflagen würden bewusst umgangen, Arztpraxen und Impfbusse attackiert, die Wohnhäuser von Politikern, insbesondere Kommunalpolitikern, belagert, Polizeikräfte gezielt verletzt, Journalisten angefeindet. Morddrohungen machten Schlagzeilen.

Kritik an unangemessenen Vergleichen

Angriffe auf Lokalpolitiker

In der Gesprächsrunde berichtete der Oberbürgermeister André Neumann aus dem thüringischen Altenburg von E-Mails, „dass man am Tag X mitsamt Familie auf dem Markt hängt“. Es bestehe die Gefahr, dass niemand mehr bereit sein werde, den „eigentlich ehrenwerten Job“ anzunehmen, an der Spitze einer Stadt zu stehen. Ein großes Problem seien die sozialen Medien. Neumann forderte, den Messenger-Dienst Telegram, der Gegnern der Corona-Politik als Plattform dient, notfalls abzuschalten.

Annette Knaup, die in Paderborn in einer Arztpraxis arbeitet, erzählte, es passiere jeden Tag, dass Mitarbeiterinnen am Telefon oder an der Anmeldung attackiert würden. „Ich habe große Angst, wenn die Impfpflicht kommt und wir diejenigen sind, die es umsetzen müssen, und wir auch die Impfgegner vielleicht impfen müssen.“ Auch Klaus Reinhardt, der Präsident der Bundesärztekammer, der auch selbst als Arzt praktiziert, sah eine weit verbreitete Gereiztheit. „Und die Schwelle, dass das übergeht in Aggression, ist gesunken. Eindeutig.“