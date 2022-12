Menschenrechte : Steinmeier: Verantwortliche im Iran zu Rechenschaft ziehen

Berlin Bundespräsident Steinmeier hat zu einem Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern der iranischen Zivilgesellschaft im Schloss Bellevue geladen und richtet eindeutige Worte an Teheran.

„Die mutigen Proteste im Iran führen in diesen Tagen der ganzen Welt vor Augen, dass die Sehnsucht nach Freiheit nirgendwo zu ersticken ist“, sagte Steinmeier. „Wir müssen genau beobachten, was im Iran geschieht.“ Der Bundespräsident forderte: „Wir dürfen nicht aufhören, unsere Stimme zu erheben gegen diese menschenverachtende Gewalt des iranischen Regimes.“ Weiter sagte er: „Das gehört zu unserer Verantwortung, nicht nur morgen am Tag der Menschenrechte, sondern jeden Tag aufs Neue.“ An diesem Samstag wird weltweit an die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen erinnert.