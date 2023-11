Verteidigung Steinmeier würdigt Stoltenbergs Führungskraft an Nato-Spitze

Steinmeier rief jetzt in seiner Laudatio angesichts des unsicheren Ausgangs der US-Wahlen in einekm Jahr dazu auf, „unseren Teil als Deutsche, als Europäer dafür zu tun, um unser Bündnis stark zu halten - was auch immer geschieht“. Es gebe viele gute Gründe, das Zwei-Prozent-Ziel für Verteidigung einzulösen - „verlässlich und nachhaltig“. Die europäische Säule in der Nato müsse gestärkt und die Ukraine so lange wie nötig unterstützt werden.