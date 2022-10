Berliner Lobbyverband : Steuergeld-Verschwendung: Mit dem Taxi zur Grundschule

Berlin Das „Schwarzbuch“ des Bundes der Steuerzahler prangert jedes Jahr Beispiele für Steuerverschwendung an. 100 Fälle hat der Verband aufgelistet: Manche skurril, andere unnötig oder teuer.

Bund, Länder und Kommunen in ganz Deutschland seien erneut sorglos mit dem Geld der Bürger umgegangen, sagte Verbandspräsident Reiner Holznagel am Mittwoch in Berlin. Dazu listete der Verband 100 Beispiele aus unterschiedlichen Regionen auf - doch nicht jeder sieht das gleichermaßen als Geldverschwendung wie der Berliner Lobbyverband.