Baden-Württemberg stellt anonymes Steuerbetrüger-Meldeportal online : Breite Kritik am „Steuerpranger“ im Ländle

Berlin Baden-Württembergs grüner Finanzminister Danyal Bayaz hat ein Meldeportal für anonyme Anzeigen gegen Steuerbetrüger online gestellt. Union, FDP, AfD und auch die SPD werfen ihm vor, Misstrauen zu säen und Denunziantentum zu fördern. Doch nicht alle Steuerexperten wollen in die allgemeine Kritik einstimmen.

Das Thema geriet in dieser Woche auch auf die bundespolitische Bühne und die Grünen in die Defensive: Union, FDP, AfD und auch die SPD kritisierten die Initiative und warfen Bayaz vor, Misstrauen zu säen und Denunziantenum zu fördern. Der Grüne erklärte dagegen, er werde an dem Portal festhalten und gegen die übelste Hetze Strafanzeige erstatten. Grünen-Chefin und Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock lobte das Steuerbetrugsportal und will es, wenn möglich, auch auf Bundesebene etablieren. Rückendeckung gab es von der Steuer-Gewerkschaft der Finanzbeamten und der Anti-Korruptions-Organisation Transparency International sowie von der Linken.