Deutsch-niederländisches Ministertreffen Scholz

Viel geschlafen habe man nicht, manch einer gar nicht, heißt es dann im Flieger. Man sei immer wieder in kleinen, dann in größeren Runden zusammengekommen. Doch wirklich inhaltlich wird es nicht. Man wolle den Gesprächen am morgen nicht vorgreifen, heißt es parteiübergreifend. Und doch gibt es eine kleine Notoperation: Kaum in den Niederlanden gelandet gibt der Kanzler in Statement zu den Koalitionsverhandlungen ab. Tenor: Man habe „sehr vertraulich, sehr freundlich“ verhandelt. Man habe „Verständigungen begonnen“, sagt der Kanzler. Nach 20 Stunden eine bemerkenswerte Aussage, witzelt einer aus dem Kabinett.