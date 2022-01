Umweltaktivismus : Straßenblockade: 24 Klimaschützer in Gewahrsam

Berlin Freie Fahrt - nicht in Berlin. Streikende Klimaaktivisten mussten dort durch Beamte von der Straße geholt werden. Unter den Beteiligten befanden sich auch ein paar bereits bekannte Gesichter.

Etwa zwei Dutzend Klimaschützer haben am Montag zeitweise Straßen in Berlin blockiert. Betroffen waren die Auffahrten zur Autobahn A103 in Steglitz sowie der A114 in Pankow.