Strategie der Bundesregierung Mit 111 Maßnahmen gegen Einsamkeit

Die Bundesregierung will Einsamkeit stärker bekämpfen. Das Kabinett beschloss dazu am Mittwoch eine entsprechende Strategie, die das Bundesfamilienministerium von Ressortchefin Lisa Paus (Grüne) federführend ausgearbeitet hatte. Mit 111 Maßnahmen wolle man ressortübergreifend das Thema Einsamkeit aus der Tabuzone holen, das gesellschaftliche Miteinander stärken und so die Zahl der Einsamen in Deutschland verringern, hieß es.