Streit in der Union Friedrich Merz - der Mann fürs Grobe

Vor allem aber gilt: Im Bund lässt sich als Opposition gut wettern gegen die Ampel und einen Kanzler, der weitgehend planlos in eine historische Haushaltskrise gestolpert ist. In einigen Ländern geht es aber durch das Karlsruher Urteil ebenso ans finanziell Eingemachte. Wegner und andere Ministerpräsidenten der CDU dürfte es also auch um die Sache an sich gehen. Am Ende werden nicht die Landesfürsten, sondern Merz sich bei der Schuldenbremse bewegen müssen. Wetten?