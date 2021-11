Streit ums Digitalministerium : Verbände machen Druck beim Digitalministerium

Berlin Um die Schaffung eines Digitalministeriums wird in den Ampel-Koalitionsverhandlungen gerungen. Zuletzt hieß e, die besonders von der FDP erhobene Forderung komme möglicherweise nicht zum Zug. Die Verbände reagieren empört und haben schlimme Befürchtungen.

In den USA seien die Digitalinvestitionen pro Kopf mittlerweile doppelt so hoch wie in Deutschland, Tendenz steigend. China und auch Indien machten mit hohem Tempo Boden gut. Beim E-Government belege man in Europa einen der hinteren Plätze, abgeschlagen hinter Vorreitern wie Dänemark und nur knapp vor Bulgarien und Ungarn.