Auftakt des Grünen-Bundesparteitages in Bonn : Einfach mal die Welt retten

BONN Die Grünen starten ihren Bundesparteitag in Bonn und können gleich beweisen, wie weit es mit der Streitkultur in ihrer Partei noch ist. Die Delegierten sollen einem Streckbetrieb alter Atommeiler über den geplanten Atomausstieg hinaus zustimmen. Doch es gibt auch Stimmung dagegen

Sie sind alle da. Die Atomkraftgegner, die harten, die ganz harten, die moderaten, die kompromissbereiten. In der Halle. Vor der Halle. Raus aus der Atomkraft wollen die Grünen alle. Nur wie schnell – das ist unter den Bedingungen des Ukraine-Krieges eine noch offene Frage. Falls es die Grünen unter den Zwängen des Ampel-Alltags vergessen haben sollten, erinnern Banner „Atomkraftwerke abschalten“ und ein gelbes X an jedem Baum der Heussallee im ehemaligen Bonner Regierungsviertel die Partei an alte Versprechen. Der Bonner Landtagsabgeordnete und NRW-Landesvorsitzende, Tim Achtermeyer, schickt zur Begrüßung auch gleich noch eine Solidaritätsadresse an die Kohlegegner im Land. „Braunkohle soll da bleiben, wo sie hingehört, nämlich im Boden.“

Aber jetzt treibt die Partei zum Auftakt ihres Bundesparteitages die Frage um: Wie halten es die Grünen mit dem Streckbetrieb für Atomkraftwerke? Energiesicherheit und Netzstabilität müssen mindestens die Regierungs-Grünen im Bund garantieren, wenn sie das Binnenklima in der Ampel-Koalition nicht noch weiter belasten wollen, wo die FDP die Atomlaufzeiten am liebsten bis 2024 verlängern würde. Da mag die Basis, wie etwa Daniel Lübbert vom Kreisverband Berlin, in einem eigenen Antrag noch so sehr darauf drängen: „Wir fordern den Bundesvorstand, die Bundestagsfraktion und die Bundesregierung auf, an dem Ausstiegsdatum 31.12.2022 für die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland festzuhalten.“ Lübbert ist klar: „Streckbetrieb – nicht mit uns!“ Auch der Kreisverband Friedrichshain-Kreuzberg lehnt die „Streckbetrieb genannte Laufzeitverlängerung“ ab. Nur „für den äußersten Notfall“ will der Bundesvorstand der Parteibasis grünes Licht für den unbeliebten Streckbetrieb bis April abverlangen, so der Plan. Wobei klar ist: Neue Brennelemente werden nicht mehr gekauft. Diese bedeuteten eine echte Laufzeitverlängerung. Neue Brennstäbe wären dann tatsächlich die „rote Linie“, betonen mehrere Spitzen-Grüne. In den nächsten Tagen soll in der Bundesregierung eine Entscheidung fallen, wieviel Streckbetrieb nun wirklich kommen soll. Der Grünen-Vorstand will den Beschluss des Parteitages dazu auch umsetzen. Dies bedeutet: Maximal zwei der alten Meiler gehen in den Streckbetrieb, das AKW Emsland bei Lingen wird zum Jahresende wie geplant abgeschaltet.