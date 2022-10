Streit um Hartz IV-Nachfolger : SPD wirft Union beim Bürgergeld Kaltherzigkeit vor

Berlin Kommt das Bürgergeld oder kommt es vorerst nicht? Die Union droht mit Blockade des Projektes von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Aus der SPD wird der Vorwurf der Kaltherzigkeit laut.

Das Gesetz ist zustimmungspflichtig, muss also von der Länderkammer abgesegnet werden. Die Bürgergeldreform soll das bisherige Hartz-IV-System in Deutschland ablösen. Ziel ist, dass sich Betroffene stärker auf Weiterbildung und die Arbeitssuche konzentrieren können. Sie sollen dafür vom Jobcenter weniger unter Druck gesetzt werden. Die Regelsätze der Grundsicherung sollen um rund 50 Euro pro Monat steigen. Die Ampelparteien wollen auch deutlich höhere Schonvermögen - für eine Familie mit vier Kinder beispielsweise 150.000 Euro.

Die saarländische Ministerpräsidenten Anke Rehlinger (SPD) betonte, das Bürgergeld sei die Abkehr von der Abstiegsdrohung an die Mittelschicht. „Wer hart gearbeitet hat, fällt nicht durchs Netz, wenn er mal arbeitslos wird und er muss auch nicht sofort sein erarbeitetes Gespartes opfern.“ Gerade in der Krise sei dies das richtige Signal. „Die Union umweht mal wieder der eiskalte Hauch sozialer Kälte, weil sie gegen Mindestlohnerhöhung, gegen Bürgergeld und gegen höhere Löhne durch mehr Tarifbindung ist“, so Rehlinger zu unserer Redaktion.

Ähnlich äußerte sich auch Grünen-Chefin Ricarda Lang: „Wer täglich in der Zeitung mehr Entlastungen fordert, sollte die Menschen bei deren Umsetzung nicht im Regen stehen lassen“, so Lang an die Adresse der Union. Die Union habe nun erneut die Chance, „zu beweisen, dass sie nicht nur Dagegenopposition ist“, so Lang zu unserer Redaktion. Linken-Parteichef Martin Schirdewan erklärte auf Nachfrage, dass die Unionsparteien die kleine Verbesserung durch das Bürgeld, „die auch finanziell nicht einmal die Inflation ausgleicht, blockieren wollen, zeugt von sozialer Herzlosigkeit“.