EU reformiert den Strommarkt Dem Car-Sharing folgt das Energie-Sharing

Wie so oft bei Brüsseler Kompromissen hängt das, was die Verbraucher davon am Ende zu spüren bekommen, sehr von der Umsetzung in nationales Recht, von der mit Kontrollrechten ausgestatteten EU-Kommission und zunächst mal von den nun folgenden Verhandlungen mit dem EU-Parlament ab. Klar ist bislang vor allem eines: Am Grundprinzip des Strommarktes, dass der aktuell teuerste Produzent den Preis für alle bestimmt, will keiner ran. Dabei war das der eigentliche Grund für den Vorsatz gewesen, das System zu reformieren. Aber angesichts des komplizierten Zusammenspiels wagte keiner den Eingriff am offenen Herzen der europäischen Stromversorgung.