Wachsender Einfluss Chinas : Studie: EU muss sich dringend mehr um Nordafrika kümmern

Arbeiter am Solarpark Benban in Ägypten. Foto: dpa/Johannes Schmitt-Tegge

Exklusiv Brüssel Die europäische Sicherheitsarchitektur wird gerade wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine neu fixiert. Eine neue Studie legt nahe, auch Nordafrika intensiver in den Blick zu nehmen. China und Russland gewönnen dort immer mehr Einfluss.

Eine detaillierte Untersuchung von Situation und Perspektiven in sechs nordafrikanischen Staaten ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Europäische Union die Region zu einem Schwerpunkt ihrer außen-, wirtschafts- und sicherheitspolitischen Bemühungen machen sollte. „Angesichts der zunehmenden Rolle Chinas in Nordafrika gab es für die EU nie einen besseren Zeitpunkt, um einen Übergang von der neutralen Säule zum strategischen Partner der nordafrikanischen Regierungen zu optimieren“, heißt eine Schlussfolgerung der noch unveröffentlichten Studie des Europa-Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Bereits in den Unabhängigkeitsbewegungen der damaligen Kolonialgebiete habe sich China in den 1960er Jahren in Afrika engagiert. Seit sich das Regime zum Ziel gesetzt habe, über verstärkte politische, wirtschaftliche und militärische Präsenz zu einer globalen Führungsmacht zu werden, spiele Nordafrika für Peking eine noch viel größere Rolle. Im europäischen Mittelmeerraum beschränke sich China vor allem auf Absichtserklärungen und Beteiligungen an den Häfen von Istanbul, Athen, Genua, Marseille und Valencia. Dagegen sei das Vorgehen in Nordafrika „weit umfassender“.