Appell an die Deutschen Süssmuth appelliert an Mut zur Krisenbewältigung

Sie erinnerte an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als „alles in Schutt und Asche“ gelegen habe, aber niemand gesagt habe, das sei nicht zu bewältigen. „Wir sind ein Land, das viel klagt - aber in der gleichen Zeit auch viel schafft“, meinte sie. Die Menschen sollten nicht länger von Erschöpfung reden, sondern von ihrer Kraft. „Und von der haben wir eine Menge.“