Deutsche Dürre-Hilfen für Länder am Horn von Afrika : Schulze gibt 360 Millionen Euro für die Ärmsten

Der Krieg in der Ukraine hat auch die Nahrungsmittelkrise am Horn von Afrika verschärft. In Somalia, Sudan und Äthiopien spitzt eine schwere Dürre die Lage zu. Foto: Islamic Relief Deutschland e.V./Islamic Relief

Am Horn von Afrika herrscht aktuell die schwerste Dürre seit 40 Jahren. Millionen Menschen kämpfen um Wasser und ihr Überleben. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) stellt nun den Ärmsten der Armen Unterstützung in Höhe von 360 Millionen Euro bereit.

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) hat mit Somalia, Sudan und Äthiopien einigen der ärmsten Länder der Erde gegen Dürre am Horn von Afrika Hilfen von insgesamt 360 Millionen Euro bereitgestellt. Nach Informationen unserer Redaktion, hat Schulzes Ministerium diesen Ländern für schnelle und direkte Unterstützung nun 200 Millionen Euro zugesagt. Weitere 160 Millionen Euro sollen in langfristige Projekt fließen. Am Horn von Afrika herrscht derzeit die schwerste Dürre seit 40 Jahren. Mehr als 35 Millionen Menschen leiden demnach unter der enormen Trockenheit. In manchen Gebieten sei seit Jahren kein Tropfen Regen mehr gefallen, heißt es im Bundesentwicklungsministerium (BMZ). Es drohe die fünfte ausgefallene Regenzeit in Folge. Schulze sagte: „Auch wenn viele gerade zurecht auf den Krieg und seine Folgen bei uns in Europa schauen, dürfen wir auch Ostafrika nicht vergessen. (…) Verschärft werden Hunger und Armut durch die Preisschocks bei Getreide, Dünger und Energie, die der russische Angriffskrieg ausgelöst hat.“ Die Not der Menschen dort hat auch mit den entwickelten und industrialisierten Ländern zu tun. Schulze: „Am Horn von Afrika leiden die Menschen dramatisch unter Klimaveränderungen, die sie nicht selbst verursacht haben.“