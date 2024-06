Rassistische Entgleisung Sylt: Mehr als jeder Zehnte hat Vergleichbares miterlebt

In der Umfrage gaben zwölf Prozent der Befragten an, einen vergleichbaren Vorfall bereits selbst einmal miterlebt zu haben. 78 Prozent der Bundesbürger haben Vergleichbares persönlich noch nie gesehen oder gehört. Vier Prozent der Teilnehmer der Umfrage waren sich unsicher. Lediglich sechs Prozent der Befragten gaben an, der Vorfall auf Sylt sei ihnen nicht bekannt. Männer sowie Bürgerinnen und Bürger, die im Osten Deutschlands leben, gaben etwas häufiger an, bereits Augenzeugen eines solchen Vorfalls gewesen zu sein. Befragt worden waren ausschließlich Menschen, die an bundesweiten Wahlen teilnehmen, also nur Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft.