Einigung im Tarifkonflikt oder neue Streiks? Verhandlungen bei der Bahn gehen weiter

Im Hinblick auf diese Unstimmigkeiten sprach Seiler von „ziemlich großen Diskrepanzen“. Beide Seiten müssten sich nun aufeinander zubewegen, betonte auch Loroch. „Wir haben uns schon an vielen Stellen bewegt, das sieht jede Seite für sich aber sehr unterschiedlich“, so der Verhandlungsführer. Damit müsse man umgehen. Dass die EVG nicht verhandlungsbereit sei, wies er jedoch entschieden zurück. Auch ein Schlichter sei nicht nötig. Nichtsdestotrotz zeigte sich die Organisation entschlossen, bei einer ausbleibenden Einigung harte Maßnahmen zu ergreifen. Am Mittwoch werde eine erste Bilanz des Gesprächsverlaufs gezogen, kündigte Loroch an. „Bis dahin muss ich ein Gefühl kriegen, ob sich was bewegt oder nicht.“ Was das bedeutet – weitere Warnstreiks oder eine Urabstimmung, ließ er jedoch noch offen. „Das werden dann die entsprechenden Gremien beschließen“, so Loroch.