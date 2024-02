Taurus und Cannabis Die Union hofft auf weitere Überläufer

Eine Sicht der Dinge, die so oder so ähnlich einige in der rot-grün-gelben Koalition teilen. Aber wird es deshalb weitere Überläufer hin zur Union geben? Man wird sehen. Wenn dann aber am Freitag das Cannabis-Gesetz zur Abstimmung aufgerufen wird, steht schon fest, dass einige Ampel-Abgeordnete sich nicht um die Koalitionsdisziplin scheren und die organisierte Freigabe der Droge ablehnen werden. Das haben insbesondere SPD’ler bereits angekündigt, die mit dem Entwurf von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) extrem unzufrieden sind. Der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Tino Sorge, appellierte daher an die Koalitionäre: „Stimmen Sie am Freitag gegen dieses Gesetz. Hören Sie auf die Warnungen Ihrer Gesundheits-, Familien-, Innen- und Rechtspolitiker“, so Sorge.