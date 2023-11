Nahost-Krieg Tausende bei Pro-Palästina-Demos: GdP will striktes Vorgehen

In der Hauptstadt waren Palästina-Flaggen und Plakate mit Aufschriften wie „From the river to the sea - we demand equality“ zu sehen. Übersetzt: Vom Fluss bis zum Meer - wir fordern Gleichheit. Gemeint sind der Fluss Jordan und das Mittelmeer. Eine Rednerin forderte ein Ende der „Apartheidskultur“ und den Stopp der israelischen Bombardierungen im abgeriegelten Gazastreifen.