In mehreren Städten Tausende demonstrieren gegen Rechtsextremismus

In Hamm gingen am Montagabend der Polizei zufolge 5500 Menschen unter dem Motto „Bunt statt braun, zusammen gegen Rassismus“ auf die Straße. Zu der Demonstration in der Innenstadt hatten die Alevitischen Gemeinden in Hamm aufgerufen. Ein Sprecher der Polizei sprach von der mit Abstand größten Demonstration, die es in den vergangenen Jahren in der Stadt gegeben habe. In Soest versammelten sich mehr als 3000 Personen.