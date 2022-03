Friedensdemo : Tausende demonstrieren in Hamburg gegen den Krieg

Hamburg Auf der Hamburger Außenalster wurde es diesmal noch etwas voller. Demonstriert wurde gegen den Krieg in der Ukraine. Aber nicht nur dort.

Mehrere Tausend Menschen haben am Sonntag in Hamburg gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine protestiert. Aufgerufen zu der Demonstration hatten die Jugendorganisationen der Parteien, die Klimabewegung Fridays for Future und die ukrainische Diaspora.