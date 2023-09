Gesellschaft Tausende Menschen demonstrieren für besseres Bildungssystem

In München kamen nach Angaben der Veranstalter rund 2000 Menschen zur Kundgebung, dort gab es zunächst keine Schätzung der Polizei. Die Polizei sprach am frühen Nachmittag von rund 2000 Demonstranten in Köln, die Veranstalter gingen zunächst von mehr als 3000 Teilnehmern aus. In Hamburg demonstrierten laut Polizei 530 Menschen und zogen vom Jungfernstieg aus durch die Innenstadt bis in die Nähe des Bahnhofs Dammtor.