Protest gegen Sanktionen : Tausende Teilnehmer bei AfD-Demonstration in Berlin

Berlin Die AfD demonstriert in Berlin gegen die Bundesregierung - andere demonstrieren gegen die AfD. Wo sie aufeinandertreffen, droht Ärger. Die Polizei versucht, Eskalationen zu verhindern.

Etliche tausend Teilnehmer haben bei einer AfD-Demonstration am Samstag in Berlin gegen die Politik der Bundesregierung protestiert. Die Partei hatte bundesweit dazu aufgerufen. Am frühen Nachmittag versammelten sich die Demonstranten am Platz der Republik vor dem Reichstagsgebäude und zogen anschließend durch die Innenstadt. An mehreren Stellen gab es Gegendemonstrationen. Trotzdem blieb es nach Angaben der Polizei bis weitgehend friedlich.