Vor dem Flüchtlingsgipfel Alle wollen mehr Geld -- vom Bund

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) zeigt dem Bund vorsorglich schon vor dem Spitzentreffen am Mittwoch auf, wie die Kosten zwischen Bund und Ländern aufgeteilt werden sollten. Er verweist dazu auf eine Verständigung der 16 Bundesländer untereinander, die mit abgestimmter Position in die Gespräche mit dem Bund gehen wollen. „Parteiübergreifend haben sich die 16 Länder verständigt, dass sich der Bund und die Länder die Kosten teilen sollten, also wenigstens 50:50“, sagte Wüst unserer Redaktion drei Tage vor dem geplanten Flüchtlingsgipfel. Der CDU-Politiker appelliert letztlich an den Bund, die Kommunen zusätzlich mit frischem Geld bei Unterbringung und Integration von Flüchtlingen zu helfen. „Es wäre unverantwortlich, wenn die Bundesregierung die Kommunen und letztlich auch die Menschen, die zu uns fliehen, im Stich lässt. Bisher erhalten wir in Nordrhein-Westfalen 600 Millionen Euro vom Bund. Wir haben aber Gesamtkosten in diesem Jahr von 3,7 Milliarden Euro, wovon 1,8 Milliarden Aufwendungen an die Kommunen gehen.“ Auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise seien 40 Prozent der Kosten vom Bund gedeckt worden. Aktuell seien es deutlich unter 20 Prozent, so Wüst.