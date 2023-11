Terror-Videos im Internet Bundesfamilienministerin fordert konsequenteren Jugendschutz im Netz

Zum Jugendmedienschutz gehört laut Bundesfamilienministerium neben der Plattformregulierung auch eine Förderung der Medienkompetenz junger Menschen. Dem Deutschem Lehrerverband zufolge sind Medienbildung und auch der Umgang mit verstörenden Inhalten bereits als Querschnittsthemen im Unterricht verankert. Der Krieg in Israel und Palästina beschäftige die Schüler, viele Lehrkräfte würden die Ereignisse und die kursierenden Medieninhalte bereits einordnen. Allein den Schulen die Verantwortung zu übertragen, greife aber zu kurz. „Medienerziehung beginnt im Elternhaus. Kritischer Medienkonsum einschließlich des Austausches über den Umgang mit jugendgefährdenden Inhalten muss dort ebenso stattfinden wie an den Schulen“, sagte Stefan Düll, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, auf Anfrage. Eltern seien in der Verantwortung, den Medienkonsum ihrer Kinder je nach Alter angemessen zu begleiten.