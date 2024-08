Nach dem tödlichen Angriff „Terrorismus gegen uns alle“ - und was nun?

Mit versteinertem Gesicht tritt Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Tag drei nach dem tödlichen Messerangriff im Herzen von Solingen vor das Meer aus Blumen und Grablichtern am Fronhof. Seine Mundwinkel sind tief heruntergezogen, als er eine weiße Rose ablegt im Gedenken an die Opfer der Attacke. Als Zeichen der Solidarität ist Scholz in die Bergische Stadt gekommen, die auch am Montag noch im Schockzustand ist.