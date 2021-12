Labordaten : Test: Moderna erzeugt schwächere Immunantwort gegen Omikron

Berlin Vielfach wurde es schon vermutet: Laut ersten Daten aus einem Labortest ist die Immunantwort des Moderna-Impfstoffs auf die Virus-Variante Omikron schwach. Es gibt aber auch gute Nachrichten.

„Das könnte zu einem erhöhten Risiko einer Covid-Erkrankung führen“, schreiben US-Forscher - darunter Mitarbeiter der Nationalen Gesundheitsinstitute (NIH) und von Moderna - in einer Studie, die als Preprint veröffentlicht wurde, also nicht in einer von Experten begutachteten Fachzeitschrift.