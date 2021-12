Covid-19 : Thüringen einziges Bundesland mit Corona-Inzidenz über 1000

Die Corona-Inzidenz in Thüringen liegt den fünften Tag in Folge über der Marke von 1000. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Erfurt Trauriger Rekord: Thüringen überschreitet in Sachen Inzidenz erneut die 1000er Marke - und verdrängt Sachsen von der Spitzenposition.

Als einziges Bundesland hat Thüringen bei der Corona-Inzidenz am Sonntag über der Marke von 1000 gelegen. Das Robert Koch-Institut gab den Sieben-Tage-Wert mit 1025 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner an.

In Sachsen, das zuletzt stets die bundesweit höchste Inzidenz aufgewiesen hatte, lag dieser Wert am Sonntag bei 990,5. Am Freitag und Samstag war die Inzidenz in Thüringen geringfügig gesunken, hatte aber auch über dem Wert von 1000 gelegen.