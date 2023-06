Koalitionen Thüringen: Kemmerich will keine Koalition mit den Grünen

Ex-Kurzzeitministerpräsident und Landes-FDP-Chef Thomas Kemmerich will in Thüringen keine Koalition mit den Grünen bilden. „Ich sehe mit den Grünen tatsächlich nicht die Möglichkeit, lösungsorientiert zusammenzuarbeiten - für Thüringen, auf Landesebene“, sagte Kemmerich der Deutschen Presse-Agentur. Es sei ohnehin fraglich, ob es die Grünen noch einmal in den Thüringer Landtag schafften.